الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تفاصيل استعدادات تعليم الجيزة لامتحانات دور ثاني الثانوية العامة

انطلاق امتحانات الثانوية
انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، فيتو

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

لجان سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالجيزة

وأوضح أنه يتم متابعة لجان سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالجيزة عن طريق غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية.

منع دخول الطلاب للجان بأجهزة الهواتف المحمولة أو السماعات

وشدد " سلومة" على مديري عموم الإدارات التعليمية بالجيزة بمنع دخول الطلاب للجان بأجهزة الهواتف المحمولة أو السماعات الذكية، أو أجهزة إلكترونية، مؤكدًا على ضرورة توفير الهدوء والجو الملائم للطلاب داخل اللجان.

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تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

عدد الطلاب في امتحانات الدور الثاني بالجيزة 

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة أساسية و22 لجنة احتياطية على مستوى محافظة الجيزة و17 مركزا لتوزيع الأسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني  .

وأوضح  "سلومة " أنه تم تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان المشاركين في أعمال امتحانات  الدور الثاني، وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف أن الاستعداد لأعمال امتحانات الدور الثاني تم بالتنسيق مع مديرية الصحة، حيث تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة.

وأكد على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

كما شدد على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

 

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني تنطلق يوم السبت الموافق 19 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

 

 

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