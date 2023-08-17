الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يبحث مع مديري الإدارات استعدادات العام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري الإدارات التعليمية استعدادًا للعام الجديد، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وخلوها من جميع الرواكد التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بأي طالب، مع ضرورة إخطار المديرية بأي طارئ.

وأكد ضرورة تفعيل سجل الحوادث والسرقات مع إخطار الجهات المعنية بذلك.

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يشار إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد -التابعة لمجلس الوزراء- أعلنت اعتمادها لخمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وهذه المدارس هي:-
١. مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت.
٢. روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت. 
٣. مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة.
٤. روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر.
٥. روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.


كما اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.30%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسى 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة سيتم مراجعة الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات.


وأقامت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة صباح اليوم حفلًا لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة. 
    

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