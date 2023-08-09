أسعار الأعلاف اليوم، انخفاض ملحوظ في سعر الذرة والصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار القمح المستورد من 50 إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار الذرة المستوردة من 300 إلى 600 جنيه عن سعره السابق.

وفي نفس السياق، تراجعت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه، وسجلت الردة تراجعًا قدره 300 جنيه، فيما استقرت أسعار علف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

Advertisements

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13700 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12100 جنيه، بانخفاض 600 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 27500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأربعاء، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8800 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12800 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، قمح روسي 11.5% بسعر 12850 جنيها، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12850 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه عن سعره أمس، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15550 جنيهًا، دقيق مستخرج 27 نحو 15750 جنيها.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه، زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.