أسعار الأعلاف اليوم، انخفاض أسعار القمح والدقيق والردة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار القمح المستورد انخفاضًا من 50 إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار الدقيق نحو 150 جنيهًا عن سعره السابق.

وعلى صعيد آخر، تراجعت أسعار الردة تراجعًا قدره 100 جنيه، فيما استقرت أسعار أعلاف الصويا والذرة، فضلًا عن استقرار سعر علف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14700 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 29 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 28500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 9100 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12850 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 11.5% بسعر 12900 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12950 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه عن سعره أمس، قمح روسي 12.5% بسعر 13050 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15550 جنيهًا، بانخفاض 150 جنيهًا عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 15750 جنيه، بانخفاض 150 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.