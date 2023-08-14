الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم، سعر الصويا يقفز 500 والذرة 400 جنيه في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث شهدت أسعار الذرة المستوردة وأعلاف الصويا ارتفاعًا جديدًا في السعر بعد تراجعهما خلال تعاملات الأمس.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

 تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13200 جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11500 جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13900 جنيه، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 27500 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 26500 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

 أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه. 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الإثنين، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8 آلاف جنيه، فيما سجل سعر  كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12250 جنيهًا، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12350 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15550 جنيهًا، دقيق مستخرج 27 نحو 15750 جنيهًا.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين

واستقرت  أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الإثنين

 أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

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القمح يهدد دول أفريقيا بأزمة غذاء.. بوتين: روسيا قادرة على مد القارة السمراء بالذهب الأصفر.. وتوقعات بارتفاع واردات مصر إلى 11 مليون طن

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وزير الزراعة: الإفراج عن أعلاف ذرة وصويا بـ 92 مليون دولار

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