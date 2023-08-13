الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف اليوم، الصويا تتراجع 1500 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم،
أسعار الأعلاف اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، وانخفضت أسعار القمح المستورد بنحو 600 جنيه، كما انخفضت أسعار الذرة المستوردة من 200 إلى 500 جنيه عن سعره السابق.

وفي نفس السياق، تراجعت أسعار أعلاف الصويا من 1000 إلى 1500 جنيه، وسجلت الردة تراجعًا قدره 800 جنيه، فيما استقرت أسعار علف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

 تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12800 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13500 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأحد، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 27 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 26 ألف جنيه، بانخفاض 1500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

 أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 21450 جنيهًا، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20800 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 20700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20500 جنيه. 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 8 آلاف جنيه، بانخفاض 800 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر  كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه، بانخفاض قدره 600 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 11.5% بسعر 12250 جنيهًا، بانخفاض قدره 600 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12350 جنيها، بانخفاض قدره 600 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 12.5% بسعر 12400 جنيه، بانخفاض قدره 600 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15550 جنيهًا، دقيق مستخرج 27 نحو 15750 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد

واستقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه،  زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأحد

 أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، سجل زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

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وزير الزراعة: الإفراج عن أعلاف ذرة وصويا بـ 92 مليون دولار

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