أخبار الحوادث اليوم.. شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية.. تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية
شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مصرع زوجة في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما.
إصابة 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح (صور)
أصيب 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بالقرب من كوبري الماظة، اتجاه الإسكندرية.
تفحم جميع محتوياته، لحظة اندلاع حريق محل عطور بمبنى جراج العتبة ( فيديو)
حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة نشوب حريق داخل محل عطور بالطابق الأول في مبنى جراج العتبة بمنطقة وسط القاهرة، مما أسفر عن تفحم جميع محتويات المحل.
تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة في اتجاه المعادي
تفحمت منذ قليل جثتي شخصين مجهولي الهوية، داخل سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين وما زالت النيران مشتعلة بالسيارة.
فيديو يكشف رعونة سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بحدائق أكتوبر
استمع رجال مباحث الجيزة لأقوال قائد سيارة نقل المتهم بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف
أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضبط مسئول مخزن بتهمة احتكار 180 ألف علبة سجائر في الوايلي (صور)
تمكنت الاجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن سجائر بحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها.
أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل عامل على يد حارس موقع تحت الإنشاء ببدر
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى مقتل عامل بطلق ناري في الرأس علي يد حارس موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر.
ضبط بطل فيديو محاولة سرقة سيارة التجمع الأول
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.
حريق يلتهم محتويات شقة عروسين في الشرقية (صور)
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بنطاق مدينة العاشر من رمضان والتهمت النيران محتويات عفش عروسين بعد زفافهما منذ نحو شهرين تقريبا.
ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية.
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