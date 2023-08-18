أخبار الحوادث اليوم.. شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية.. تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مصرع زوجة في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما.

أصيب 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بالقرب من كوبري الماظة، اتجاه الإسكندرية.

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حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يرصد لحظة نشوب حريق داخل محل عطور بالطابق الأول في مبنى جراج العتبة بمنطقة وسط القاهرة، مما أسفر عن تفحم جميع محتويات المحل.

تفحمت منذ قليل جثتي شخصين مجهولي الهوية، داخل سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين وما زالت النيران مشتعلة بالسيارة.

استمع رجال مباحث الجيزة لأقوال قائد سيارة نقل المتهم بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت الاجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن سجائر بحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى مقتل عامل بطلق ناري في الرأس علي يد حارس موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بنطاق مدينة العاشر من رمضان والتهمت النيران محتويات عفش عروسين بعد زفافهما منذ نحو شهرين تقريبا.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية.

