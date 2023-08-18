الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

فيديو يكشف رعونة سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بحدائق أكتوبر

قائد سيارة نقل يقود
قائد سيارة نقل يقود برعونة، فيتو

استمع رجال مباحث الجيزة لأقوال قائد سيارة نقل المتهم  بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

 

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.  

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و بالفحص تم التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي) وبسؤالها قررت أن شقيقها (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) هو مستقل السيارة التي تعرضت للحادث وبسؤاله قرر بوقوع الحادث.

 

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

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