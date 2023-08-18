الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

حريق يلتهم محتويات شقة عروسين في الشرقية (صور)

حريق يلتهم شقة سكنية
حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بنطاق مدينة العاشر من رمضان والتهمت النيران محتويات عفش عروسين بعد زفافهما منذ نحو شهرين تقريبا.

حريق يلتهم شقة سكنية في الشرقية (فيديو)

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بنطاق مدينة العاشر من رمضان، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق بعد أن التهمت محتويات الشقة بالكامل.

وبالفحص تبين اشتعال النيران بشقة سكنية لـ عروسين جدد لم يمر على زواجهما سوى شهرين تقريبا فيما لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة وكلفت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان أسباب الحريق.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية:
1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان، فيتو
 

إرشادات الحماية المدنية 
وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان،فيتو
 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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