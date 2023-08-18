الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مسئول مخزن بتهمة احتكار 180 ألف علبة سجائر في الوايلي (صور)

السجائر المهربة،
السجائر المهربة، فيتو

تمكنت الاجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن سجائر بحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها.


وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش في حضوره عُثر على (180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة") بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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