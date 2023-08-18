الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط بطل فيديو محاولة سرقة سيارة التجمع الأول

الداخلية، فيتو
الداخلية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهم، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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