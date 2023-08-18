تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية.



تلقى مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله.



وبالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز).. بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.. كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

