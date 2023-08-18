الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح (صور)

انقلاب أتوبيس على
انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح، فيتو

أصيب 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بالقرب من كوبري الماظة، اتجاه الإسكندرية. 

وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة و30 مصابا إلى مستشفى مطروح العام.

ورصدت فيتو صورا من موقع الحادث.

وقام الطاقم الطبي في مستشفيي رأس الحكمة ومطروح العام  بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. 

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