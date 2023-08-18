الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية

شاب ينهي حياة زوجته
شاب ينهي حياة زوجته بطعنات

شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم مصرع زوجة في العقد الرابع من عمرها بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة على يد زوجته حال تواجدهما بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة المدعوة "م.ر.ا"34 سنة على يد زوجها المدعو "ش.ا"39 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان. 

كما أفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر أن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب للطفلين في التخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوطات نفسية واقتصادية وسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية مرددا عبارة "انا خلصت على مراتي أم عيالي".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم في مشاجرة بالمنوفية

لقى شخص مصرعه في مشاجرة مع 4 أشخاص بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر خلافات على رائحة الدخان الناتجة من مكمورة فحم بذات القرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع "ع.ا" 35 سنة، كُمسري ومقيم بقرية منيل عروس خلال مشاجرة.
وبالانتقال والفحص، تمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على مزارع و3 من أبنائه، أطراف المشاجرة إثر خلافات بينهم؛ بسبب دخان مكمورة الفحم التي يمتلكونها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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