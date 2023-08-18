موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر الوطني، في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

موعد مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات أمام جيبوتي خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل خارج القاهرة في الجولة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'الكاف' عن مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Advertisements

وسيقص منتخب مصر شريط مواجهاته في تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخب جيبوتي، في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل، وستكون بداياته في التصفيات سهلة، ولا تواجه أي مخاطر.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال

أول جولتين:

- جيبوتي ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد إثيوبيا: (داخل الديار)

خلال الفترة بين 13 و21 نوفمبر المقبل.

الجولتان الثالثة والرابعة:

- مصر ضد سيراليون: (داخل الديار)

- غينيا بيساو ضد مصر: (خارج الديار)

خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو عام 2024

الجولتان الخامسة والسادسة:

- بوركينا فاسو ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد بوركينا فاسو: (داخل الديار)

خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة:

- مصر ضد جيبوتي: (داخل الديار)

- إثيوبيا ضد مصر: (خارج الديار)

خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة:

- سيراليون ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد غينيا بيساو: (داخل الديار)

خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).