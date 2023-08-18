الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، يواجه النصر نظيره فريق التعاون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" موسم 2023 /2024.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتبدأ أحداث المباراة اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري، على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر أمام التعاون في الدوري السعودي

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في دوري روشن السعودي كالتالي:

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

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خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد ﷲ الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وخسر العالمي في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

يستعيد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

في المقابل تأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب تيليس.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.

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