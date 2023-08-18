الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

إنريكي يتحدث عن أزمة مبابي مع ناصر الخليفي

إنريكي، فيتو
إنريكي، فيتو

علق لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على انتهاء الأزمة بين كيليان مبابي، مهاجم الفريق، ورئيس النادي ناصر الخليفي.


وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بالتأكيد، هذا خبر سعيد للغاية، لقد بدا مبابي بحالة جيدة للغاية في التدريبات، وأبدى رغبة كبيرة".

وبسؤاله هل حصلت على ضمانات من ملاك النادي باستمرار مبابي، تهرب المدرب الإسباني من الرد قائلا: "تواجد كيليان مع الفريق يسعدني كثيرا، ليس لأنه لاعب من طراز عالمي فقط، بل لطباعه وسماته الشخصية".

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وبدد مدرب بي إس جي، المخاوف بشأن الوافد الجديد، عثمان ديمبلي، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة منذ الدقيقة الأولى.

ووجه إنريكي رسالة لمبابي وديمبلي، قائلا: "كلنا جزء من الفريق، والكل يعلم أنه لابد من التوازن بين الدفاع والهجوم، إذا أردنا تحقيق إنجازات كبيرة".

وأكد المدرب الإسباني، أنه لا يزال بحاجة لصفقة جديدة في خط الهجوم، لأنه المركز الأقل دعما في سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سان جيرمان، دعم المحاور الهجومية هذا الصيف بضم الرباعي "لي كانج إن، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبلي وجونسالو راموس".

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أمس الأحد: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق.

وكشفت تقارير صحفية  تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس  باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

كان باريس، أعلن، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

 

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