دراسة طبية: مرض السكر للسيدات يزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

كشفت دراسة طبية جديدة أن النساء المصابات بمرض السكر من النوع 2 لديهن خطر أعلى بنسبة 1.5٪ للوفاة من سرطان بطانة الرحم بحسب موقع WebMD

أوضحت الدراسة أنه يمكن علاج أنواع الأورام التي تصيب السيدات بما فيها المرحلة الأولى من سرطان بطانة الرحم، عن طريق الجراحة.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان بطانة الرحم

وتشمل عوامل الخطر للإصابة بسرطان بطانة الرحم منها:

١- التاريخ العائلي للسيدة

٢- السمنة

٣- الحيض المبكر

٤- انقطاع الطمث المتأخر

٥- عدم الحمل مطلقًا

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٦- الإصابة سابقًا بسرطان الثدي أو المبيض

٧- تناول الأدوية مثل العلاج بالهرمونات البديلة.

سرطان عنق الرحم

ولقد تبين أن الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع 2 لديهم احتمال أسوأ من حيث معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بمرضى سرطان بطانة الرحم الآخرين.

وأفاد باحثون أن هذا قد يكون بسبب أن سرطان بطانة الرحم يمكن أن ينمو ويصبح أكثر تغلغلًا في وجود نسبة عالية من الجلوكوز، وهي السمة المميزة لمرض السكر من النوع 2.

يرتبط مرض السكري من النوع 2 بمقاومة الأنسولين

يرتبط مرض السكري من النوع 2 بظاهرة تسمى مقاومة الأنسولين، يحدث هذا لأن الجسم لا يستجيب للأنسولين كما كان يفعل سابقًا.

كشفت المزيد من الأبحاث أن النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 لديهن فرصة أعلى بنسبة 62٪ للإصابة بسرطان بطانة الرحم في المقام الأول، حيث قال الباحثون إن مقاومة الأنسولين يمكن أن تشجع نمو الخلايا السرطانية لدى هؤلاء المرضى.

النساء الأكبر سنًّا أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم

كان متوسط ​​عمر المريضات في هذه الدراسة 66 عامًا وثبت أن النساء الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم بشكل عام، ولكن يجب على النساء الأكبر سنا المصابات بداء السكر الانتباه بشكل خاص إلى احتمالات الإصابة به.

سرطان عنق الرحم

قالت المشاركة في الدراسة إيما كروسبي، أستاذة طب الأورام النسائية بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة: "أعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن المرأة المصابة بداء السكري بعد انقطاع الطمث يمكن أن تكون عامل خطر للإصابة بسرطان بطانة الرحم أيضًا".

وسرطان بطانة الرحم هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرحم، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تشخيص أكثر من 66000 امرأة في الولايات المتحدة بهذا النوع من السرطان في عام 2023.