الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الحوض المرصود تكشف تأثير كورونا على الأمراض الجلدية (فيديو)

مستشفى الحوض المرصود،
مستشفى الحوض المرصود، فيتو

قال الدكتور أحمد صادق، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية ومدير مستشفى الحوض المرصود، أنه يوجد ما يقرب من 3500 مرض جلدي شاملة كل الأمراض الجلدية، تقسم لعدة فئات

 تأثير وباء فيروس كورونا علي الأمراض الجلدية

وأضاف مدير مستشفي الحوض المرصود لــ"فيتو" أنه لا يوجد امراض جلدية جديدة حاليا ولكن يوجد بعض الأمراض التي اصبح صعب علاجها  منها أنواع من العدوى الفطرية في الجلد تحتاج إلى تطوير وتحديث للأدوية الخاصة بها.

وأشار إلى ان جائحة فيروس كورونا ساعدت في زيادة معدل الالتهابات في الجسم فأصبح اى مريض يعاني من التهاب الجلد تسبب الإصابة بفيروس كورونا زيادة في نسبة التهابات الجلد وهكذا في كل الأمراض الجلدية منها الصدفية تصيب المريض بدرجة أشد لافتا إلى أن شدة الالتهابات في الأمراض الجلدية أصبحت تحتاج إلى طرق مختلفة في العلاج

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 تأثير وباء فيروس كورونا علي الأمراض الجلدية

وتابع مدير مستشفى الحوض المرصود حديثه بأن إساءة استخدام المضادات الميكروبية سواء مضادات بكتيريا أو فطريات أو فيروسات دون ضوابط  تسبب في ظهور مقاومة شديدة للأدوية مع أنواع البكتيريا والعدوى التى تصيب الجسم.

وكان الدكتور أحمد صادق، كشف عن حجم انتشار الأمراض الجلدية مؤكدا أنه يختلف ما بين دولة وأخرى مشيرا إلى الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا في مصر هي العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية ثم الحساسية والإكزيما التي تحدث لأسباب مختلفة بسبب التعرض البيئي لمثيرات الحساسية الجلدية وضعف الجهاز المناعي.

وأوضح لــ"فيتو" أن حب الشباب من الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا حيث يوجد أنواع كثيرة منها تظهر في الأطفال حديثي الولادة وأنواع أخرى فوق عمر الـ60 عاما وايضا مرض تساقط الشعر من أكثر الأمراض الجلدية.

واشار الى ان الحوض المرصود مرآة للأمراض الجلدية في مصر ويعكس في حجم معدلات التردد وتمثل تلك الأمراض النسبة الأكبر من المترددين.

مستشفى الحوض المرصود تقدم خدمات متعددة لأصحاب الأمراض الجلدية

جدير بالذكر أن مستشفى الحوض المرصود تقدم خدمات متعددة لأصحاب الأمراض الجلدية وبها أقسام كثيرة لخدمة المرضى منها ‬المعمل‭ ‬والصيدلية‭ ‬وقسم الجلدية‭ ‬العام

كما تضم المستشفى العيادات‭ ‬التخصصية‭ ‬ومنها‭ ‬قسم ‬الأمراض‭ ‬الالتهابية‭ ‬والصدفية،‭ ‬وقسم‭ ‬المناعة‭ ‬والحساسية‭ ‬الجلدية

وتوفر المستشفى خدمة  ‬مرضى ‬البهاق‭ ‬والأنسجة‭ ‬الضامة‭ ‬وأمراض‭ ‬الأيض‭ ‬والتمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المعدية‭ ‬المزمنة‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للأطفال‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للمسنين‭ ‬وأورام‭ ‬الجلد‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬التناسلية، ‬كما توفر المستشفى وحدة‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬وقسم‭ ‬التدريب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

ويضم‭ ‬المستشفى‭ ‬‬وحدات‭ ‬علاج‭ ‬متخصصة‭ ‬منها‭ ‬الليزر‭ ‬والعلاج‭ ‬الضوئى‭ ‬والكي‭ ‬بالتبريد‭ ‬الكي‭ ‬بالكهرباء‭ ‬والحقن‭ ‬الموضعى‭ ‬وجراحات‭ ‬الجلد‭.

وتقدم‭ ‬مستشفى‭ ‬الحوض‭ ‬المرصود‭ ‬خدماتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬‮٨‬‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬‮٨‬‭ ‬مساء،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمريض‭ ‬التوجه‭ ‬فى‭ ‬أى‭ ‬وقت‭ ‬للمستشفى‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬فى‭ ‬العيادة‭ ‬الخارجية‭ ‬للتشخيص،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬المرض‭ ‬بسيطا‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬العلاج‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مرضا‭ ‬مزمنا‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬تستدعى‭ ‬وسائل‭ ‬تشخيص‭ ‬متطورة‭ ‬يتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬التشخيص‭.‬

وتأسست المستشفى عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الإصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.

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