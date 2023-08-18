الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يقترب من حسم صفقة الياباني واتارو إندو

الياباني واتارو إندو
الياباني واتارو إندو

اقترب ليفربول من حسم صفقة التعاقد مع الياباني واتارو إندو، لاعب وسط شتوتجارت الألماني.

وذكرت سكاي سبورتس أن شتوتجارت سيحصل على مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع إندو، الذي يجيد أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع، قد ترتفع إلى 30 مليون باحتساب المتغيرات.

وحصل اللاعب الياباني على إذن من شتوتجارت للسفر إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى ليفربول.

ليفربول، يستعد فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته القادمة ضد نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

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موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث يوم السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث 

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي. 

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك. 

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب. 

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1. 

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".  

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”. 

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