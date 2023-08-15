حقيقة موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي

محمد صلاح، كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، حقيقة اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي.

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي

وكانت تقارير صحفية قد ظهرت في الفترة الأخيرة تفيد بأن محمد صلاح مطلوب في اتحاد جدة السعودي، ورغم نفي رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن تلك الأنباء تم تداولها مجددا صباح اليوم، بأن محمد صلاح منح الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، حيث طلب من مسؤولي النادي السعودي التفاوض مع نظرائهم في ليفربول.

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وقال فابريزيو رومانو في تصريحات عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب، ونقلتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يقول البعض إن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإمكانية الانضمام إلى الأندية السعودية، في الوقت الحالي ليس هناك سوى ما قاله وكيل أعماله قبل يومين، بأنه ليس هناك جديد بشأن العروض السعودي".

وأضاف: "محمد صلاح يركز على ليفربول، هو يريد اللعب مع ليفربول، هو ملتزم بنسبة 100 % تجاه ليفربول".

من ناحية أخرى، شن كريس سوتون لاعب بلاكبرن وتشيلسي الإنجليزيين السابق، هجوما عنيفا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وخرج محمد صلاح من مباراة ليفربول وتشيلسي غاضبًا بعد استبداله باللاعب الشاب بن دوك، وهو ما أثار الكثير من اللغط، قبل أن تؤكد تقارير اقترابه من الرحيل عن ليفربول وموافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

وقال سوتون عبر بودكاست "إتس أول كيكنج آوت" يوم الثلاثاء: "محمد صلاح تعامل بشكل قبيح وتصرف بطريقة شريرة"، مؤكدا أن مدربه يورجن كلوب يخاف منه ولم يجرؤ على انتقاده بعد مباراة تشيلسي.

وأضاف: "محمد صلاح دمر هيبة كلوب أمام اللاعبين، لقد تصرف بشكل "قبيح"، وإذا تصرف كل لاعب بتلك الطريقة فإن ليفربول سيدخل في مشكلة كبيرة، يجب عليه أن يدرك ذلك كأحد قادة الفرق، ومن الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين الشبّان، وحتى كلوب لم يتعامل بشكل جيد مع الموقف، لم يدن ما فعله صلاح ربما لأنه يخاف من الدخول في مشاكل مع أفضل لاعب في فريقه".

وختم سوتون: لا يمكن أن يمر ذلك مرور الكرام، على كلوب معرفة أن صلاح قلل من احترامه، وعليه التصرف بشكل أفضل في المستقبل حتى لا يفقد الفريق اتزانه.

فيما كشف ديفيد مادوك، الصحفي الإنجليزي بـ "الميرور"، رد فعل نادي ليفربول، بشأن مفاوضات نادي الاتحاد، مع محمد صلاح، لاعب وسط الريدز.

وعلق مادوك على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع محمد صلاح، حيث قال "أخبار محمد صلاح مثيرة للاهتمام، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن رد فعل إدارة ليفربول بشأن المفاوضات مع صلاح، قال: "إدارة ليفربول غير سعيدة بتلك الأنباء".

وتعمل إدارة الاتحاد على دعم صفوفها بالنجم المصري من أجل الظهور بالشكل اللائق والمميز خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل.

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.