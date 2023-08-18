الأهلي اليوم، كولر يحسم مستقبل بيرسي تاو، وتطورات مهمة في ملف الإصابات، والسويسري يحدد موعد العودة للقاهرة

الأهلى، أحداث بالجملة يشهدها النادي الأهلي فى الوقت الحالي رغم الراحة السلبية التى يحصل عليها فريق الكرة وتستمر حتى يوم 23 اغسطس الجاري حيث سيكون أول مران للفريق فى المعسكر الجديد يوم 24 من الشهر الجاري.

وتستعرض فيتو فى السطور التالية بعض الملفات الهامة داخل الأهلي بالتزامن مع اشتعال ميركاتو الشتاء وايضا استعدادات الاحمر المرتقبة للموسم الجديد.

ملف إحتراف بيرسي تاو

الجديد مع الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية حول اقتراب الجنوب أفريقي بيرسي تاو من الرحيل إلى الشباب السعودي حيث حسم مصدر داخل الأهلي القرار النهائي بشأن احتراف بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي يمتلك بعض العروض الشفهية للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

وقال المصدر: مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض تماما فكرة رحيل بيرسي تاو وأكد أهمية استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

وأوضح أن كولر طلب من جديد تمديد عقد بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وأكد أهمية حسم هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

ملف الإصابات

تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن موقف المصابين قبل انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر إن عمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم سيكونون جاهزين للتواجد في التدريبات الجماعية كما سيخضع إمام عاشور للفحص الطبي لتحديد موقفه.

وأوضحت أن أكرم توفيق وكريم فؤاد ستكون مشاركة الثنائي بشكل تدريجي خاصة وإنهما ينفذان المراحل الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي في الوقت الذي يغيب خالد عبد الفتاح عن فترة الإعداد بعد جراحة كسر الترقوة التي خضع لها مؤخرا.

موعد وصول كولر للقاهرة

يصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى إلى القاهرة قادما من بلاده سويسرا وذلك لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.

الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس الجارى. وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

Advertisements

رضا سليم يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي

من ناحية أخرى يبدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن اللاعب اللاعب مع محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي من أجل الانضمام إلى التدريبات المنفردة التي يقودها عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اللاعبين في أحد مراكز التأهيل الخاصة لحين بدء فترة الإعداد رسميا يوم 24 أغسطس الجاري.

جديد أزمة مباراة السوبر المحلي

وكشف مصدر داخل الأهلي جديد أزمة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي المرتقب والذي يبق وإن أرسل الأهلي خطاب رسمي إلي اتحاد الكرة للوقوف علي المواعيد الرسمية.

أضاف المصدر: لم يصلنا أي جديد من اتحاد الكرة في هذا الأمر وننتظر وصول خطاب رسمي بموعد ومكان السوبر المحلي من أجل وضع كل هذه الأمور في خطة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.. جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

تجديد عقد محمد هاني

كما انهي النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال إن محمد هاني من العناصر المهمة والأساسية داخل الفريق كما إنه أحد قادة الفريق في الوقت الحالي ومن ثم تم حسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيتم الإعلان عن الأمر قريبا عبر منصات النادي الرسمية كما حدث مؤخرًا مع زميله محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الذي عدل عقده في السنة المتبقية له في عقده القديم وقام بالتجديد موسمين إضافيين بجانب الموسم القادم.