عقوبات أمريكية على فصيلين مسلحين في سوريا ومقتل قيادي داعشي بارز

قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مجموعتين مسلحتين، تعملان في شمال سوريا، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق سكان منطقة عفرين، وتعريضهم للخطر والابتزاز.

وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أدرجت "لواء سليمان شاه" وقائدها محمد حسين الجاسم، وشقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم، وكذا "فرقة الحمزة" وقائدها سيف بولاد أبو بكر، على خلفية الانتهاكات الجسيمة بحق سكان منطقة عفرين في شمالي سوريا.

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سنوات الحرب الأهلية

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان: "هذه الجماعات المسلحة فاقمت المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمالي سوريا وأعاقت انتعاش المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان".

وأكدت أن لواء سليمان شاه، على وجه الخصوص، متهم بتعريض سكان عفرين للاختطاف والابتزاز.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على محمد الجاسم أبوعمشة قائد سليمان شاه وسيف بولاد أبوبكر قائد فرقة الحمزة لارتكابهما جرائم حرب وتجارة مخدرات والبشر

العقوبات شملت شركة سيارات السفير التي يديرها قائد سليمان شاه ويشترك في إدارتها مع قائد أحرار الشرقية، وهو مصنف على قوائم الإرهاب أيضا pic.twitter.com/8KVox1g6Lv — Syrians (@syriannewsweb) August 17, 2023

وأضافت وزارة الخزانة: "استهدف اللواء سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يضطروا إلى ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة لإعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم".

فرقة الحمزة

أيضا فإن فرقة الحمزة، والتي هي أيضًا جماعة مسلحة تنشط في شمالي سوريا، متهمة بالتورط في عمليات خطف وسرقة ممتلكات وتعذيب.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن " الفرقة تدير أيضًا مراكز احتجاز تضع بداخلها من اختطفتهم لفترات طويلة. وخلال فترة سجنهم، حيث يجري احتجاز الضحايا للحصول على فدية، غالبًا ما يتعرضون لانتهاكات جنسية على أيدي مقاتلي فرقة الحمزة".

"لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الشعب السوري".. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت على قوائم العقوبات "لواء سليمان شاه" وقائده #محمد_الجاسم الشهير بـ "أبو عمشة" وكذلك "فرقة الحمزة" وقائدها #سيف_بولاد pic.twitter.com/V4f5VvNHTP — محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) August 17, 2023

وسيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تخص الأشخاص الذين شملتهم العقوبات وسيجري حظر التعامل معهم في الولايات المتحدة.

مقتل قيادي داعشي

من جانب آخر، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها نفذت، مع قوات "التحالف الدولي"، عملية "نوعية" في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في "تنظيم الدولة"، يدعى إبراهيم العلي ويلقب بـ "أبي مجاهد".

وأوضح مدير المركز الإعلامي لـ "قسد"، فرهاد الشامي، إن "وحدات مكافحة الإرهاب، وبمشاركة وتنسيق من قوات التحالف وتغطية جوية من طيرانه الحربي، نفذت عملية أمنية محكمة في مدينة الرقة، استهدفت قياديًا بارزًا في تنظيم داعش، يدعى إبراهيم العلي أبي مجاهد، وهو المسؤول الأول العام للتنظيم في المنطقة الشرقية".

وأكد أن العملية "نفذت بعد مراقبة دقيقة ومستمرة لتحركات القيادي الإرهابي إلى حين تحديد مكان وجوده"، مضيفًا أنه "تم اقتحام المبنى الذي كان يتحصن فيه، وبدأ بإطلاق النار على عناصر وحداتنا، ما اضطرنا للتعامل مع الوضع، حيث فتحت وحداتنا النار مباشرة عليه بالرد بالمثل، ما أدى لمقتله".

مصادرة أسلحة ومعدات وذخائر

وأضاف مدير مركز "قسد" الإعلامي أن "وحدات مكافحة الإرهاب صادرت كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر كانت بحوزة القيادي الإرهابي عند اقتحام المبنى الذي كان يقيم فيه".

وحسبما ذكر الشامي فإن "قسد" تمكنت منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على عشرات العناصر البارزين ممن يشتبه بانتمائهم للخلايا النائمة والنشطة الموالية لـ "تنظيم الدولة"، بينهم قادة ومسؤولون عن نقل الأسلحة وشبكات تهريب وعناصر داعمة تمول شبكات التنظيم المالية السرية.

وأشار المسؤول في "قسد" إلى أن "القوات، وبتنسيق عالٍ مع قوات التحالف، تجمع المعلومات وتطابق البيانات وتتعقب الخلايا النشطة، بعد نجاح هذه العمليات الأمنية، لتعطيل شبكات داعش، والحد من اختراقاتها الأمنية وإيقاف تهديداتها".

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