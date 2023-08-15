مقتل 3 جنود سوريين في هجوم داعشي جديد بمنطقة تدمر

لقي ثلاثة جنود سوريين مصرعهم في هجوم جديد شنّه تنظيم "داعش" على مستودع للذخيرة وسط سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وذلك في تصعيد متواصل للتنظيم المتطرف الذي كثّف من وتيرة عملياته أخيرًا.

وأشار المرصد إلى "استهداف عناصر التنظيم بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء مستودعًا للذخيرة في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي".

وأكد أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود ثمانية جرحى بحالات خطيرة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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داعش خسر مساحات واسعة في سوريا والعراق

وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، ثم مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولًا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، قتل أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن كانت محدودة، ضد جهات عدة، خصوصًا قوات النظام.

الهجوم الرابع منذ مطلع الشهر

وأوضح المرصد أن هجوم اليوم الثلاثاء يأتي في ظل "التصعيد الكبير لعمليات التنظيم ضد قوات النظام في البادية السورية".

ويعتبر هذا الهجوم الرابع على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي.

مقتل 33 جنديًا في هجوم داعشي على حافلة عسكرية

والخميس الماضي، قتل 33 جنديًا على الأقل بهجوم تبناه التنظيم على حافلة عسكرية في شرق سوريا وفق المرصد.

استهداف حواجز عسكرية في محافظة الرقة

وفي 7 أغسطس، قُتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء استهداف عناصر التنظيم المتطرف حواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقله في سوريا.

وقد لقي سبعة آخرون حتفهم، غالبيتهم من قوات النظام، مطلع الشهر الحالي بهجوم شنّه التنظيم على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط)، الذي يشكل امتدادًا للبادية المترامية.

مقتل أكثر من نصف مليون شخص

يشار إلى سوريا تشهد منذ عام 2011 نزاعًا داميًا، تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا واسعًا بالبنى التحتية، واستنزف الاقتصاد، كما شرّد وهجّر أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

أكد مصدر أمني سوري بأن 20 جنديًّا سوريًّا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

كمين داعشي لحافلة جنود سورية

وقال المصدر لوكالة نوفوستي الروسية: "قُتل 20 جنديًّا وأصيب 10 آخرون في كمين لحافلة تقلهم شرق محافظة دير الزور".

وأشار المصدر إلى أن "إرهابيي تنظيم "داعش" نصبوا كمينًا للحافلة العسكرية في بادية الميادين".

وأكدت وكالة "سانا" في وقت سابق بـ"مقتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية"، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات".

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