الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية مع سوريا

أبو الغيط يشارك فى
أبو الغيط يشارك فى مؤتمر وزاري عربى بشان سوريا،فيتو

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع  وزير خارجية سوريا بدعوة من جمهورية مصر العربية.


وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن لجنة الاتصال مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة. 

وكلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان (١ مايو ٢٠٢٣).


وقال  رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

 

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سوريا أبو الغيط السعودية

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