الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وتحويلات بسبب كوبرى مشاة والمونوريل

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.


الحالة المرورية اليوم الجمعة


وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

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حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000. 

تحويلات مرورية  لإستكمال تنفيذ أعمال  مشروع القطار الكهربائى بالجيزة


 تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع إستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات، تحديدًا من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم.

 

وقال مصدر أمنى الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر.

 

واضاف المصدر الى انه يتم  إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى: حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يسارًا إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.


و إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.
 

 

 

تحويلات مرورية  لتنفيذ أعمال إزالة كوبرى مشاه الدمرداش


 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس مما يستلزم الغلق لشارع رمسيس على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 إبتداءً من الساعة الـ12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

وإجراء تحويلات مرورية:

 غلق مسطحى كوبرى أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد إتجاه لطفى السيد ونفق أبو حشيش.
وغلق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية مع تحويل حركة المرور يمينا شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية.
و غلق مطلع كوبرى أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يمينًا مسطح كوبرى أحمد سعيد.
 

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

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