الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب السعودي يرفع عرضه لضم زيزو إلى 8 ملايين دولار

زيزو لاعب الزمالك،
زيزو لاعب الزمالك، فيتو

أكد صحفي سعودي أن نادي الشباب السعودي يتمسك بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

 

وقال عبد الأعلى سكير الصحفي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": " نادي الشباب السعودي اقترب من التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو من نادي الزمالك في الموسم المقبل بعدما قام برفع العرض المالي إلى 8 ملايين دولار في الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي".

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وتابع: "زيزو يعد الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الشباب السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل".

وكشفت تقارير سعودية أن نادي الشباب السعودي وضع بديلا للصفقة المنتظرة أحمد سيد زيزو في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع اللاعب.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" السعودية فإن إدارة الشباب تسعى لضم بيرسي تاو جناح الأهلي في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع أحمد سيد زيزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرتضى منصور أصدر بيانًا يفيد برفض الزمالك بيع اللاعب مما جعل الأنظار تتجه إلى بيرسي تاو خاصة بعد تألقه العام الماضي مع الأهلي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية موسم 2023- 2024.

 

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “تفاجأنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي.  يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.


واختتم: “أخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلًا أنتم زملكاوية ولكن أشك”.

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