الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الظهور الأول لـ زيزو بعد عرض الشباب السعودي (فيديو)

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الزمالك، نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم فيديو من استعداداته للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر زيزو عبر صفحته  الرسمية على انستجرام فيديو وهو في تدريب بدني قوي رفقة مدرب خاص استعدادا للموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري. 

 

 

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف عن آخر تطورات رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى صفوف الشباب السعودي.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وقال المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على بيع زيزو إلى الشباب السعودي بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي خلال هذه الفترة، ومشيرا إلى أن النادي في حاجة للأموال من أجل حل أزمة وقف القيد، ودفع المستحقات المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة لذلك استقرت الإدارة على بيع اللاعب.

 

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وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة ستجمع زيزو مع إدارة الزمالك ثم جلسة أخرى مع مسئولي الشباب السعودي لحسم سعر بيع اللاعب وإذا تم الاتفاق على القيمة المالية لبيع اللاعب سيتم الموافقة فورا.

 

 وكان نادي الزمالك أعلن أنه تم رفض عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء. 

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو  وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

 

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي.  ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.

 
واختتم: “أخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك”.

 

 

 

عرض الشباب السعودي، فيتو 

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