جلسة طارئة لحسم العرض والشباب السعودي ينتظر واللاعب يتمسك بالاحتراف، 3 أسباب تُجبر الزمالك على بيع زيزو

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى صفوف الشباب السعودي.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي الزمالك أعلن رسميا يوم أمس، رفض العرض المقدم لزيزو واستمرار اللاعب مع الأبيض لاحتياج الفريق لجهوده.

وفي السطور التالية نعرض التفاصيل الكاملة لعرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو والموقف الجديد للإدارة بعد ما رفضت يوم أمس بيع اللاعب إلا أن هناك تطورات جديدة بسبب حاجة الفريق لجهوده.

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عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من نظيره الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر أن مسئولي الشباب تحدثوا مع زيزو ووالده من أجل الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كما أن الإدارة أرسلت عرضا رسميا لنادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن زيزو منفتح على الانضمام للدوري السعودي عن طريق بوابة الشباب نظرا للتقدم الكبير الذي يشهده دوري روشن وانضمام نجوم العالم مثل رونالدو وبنزيما وغيرهما بخلاف الراتب المميز الذي سيحصل عليه.

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي. ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.



واختتم: “أخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسئول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك”.

عرض الشباب السعودي، فيتو

إدارة الزمالك تتراجع وتستقر على بيع زيزو

وقال مصدر داخل الزمالك إن الإدارة استقرت على بيع زيزو إلى الشباب السعودي بسبب حاجة النادي إلى أموال.

وأضاف المصدر:" النادي في حاجة لأموال من أجل حل أزمة وقف القيد ودفع المستحقات المتأخرة للجهاز الفني والاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة لذلك استقرت الإدارة على بيع اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة ستجمع زيزو مع إدارة الزمالك ثم جلسة أخرى مع مسئولي الشباب السعودي لحسم سعر بيع اللاعب وإذا تم الاتفاق على القيمة المالية لبيع اللاعب سيتم الموافقة فورا.

وكان نادي الزمالك أعلن أنه تم رفض عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو

السبب الأول الذي قد يجبر الزمالك على بيع زيزو هي الحاجة لأموال بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، وستساعد أموال انتقال زيزو للشباب السعودي في رفع الحجز عن القيد والتعاقد مع صفقات سوبر استعدادا للموسم الجديد ودفع المستحقات المتأخرة لخوان كارلوس أوسوريو واللاعبين.

السبب الثاني هو أن زيزو طلب مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي 2022- 2023، وهو الرقم الذي لن يستطيع الزمالك دفعه في الوقت الحالي، ولذلك قد يجبر الزمالك على بيع اللاعب لكي لا تحدث أزمة ويطالب اللاعب بأمواله المتأخرة مجددا وقد يطلب الزمالك تنازل زيزو عنها للرحيل.

السبب الثالث هي رغبة اللاعب في الاحتراف والانتقال إلى الدوري السعودي والتي تمثل عادة سببا قويا في احتراف اللاعبين أو رحيلهم عن أنديتهم في كافة أنحاء العالم.

زيزو، فيتو

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 15 مليون جنيه.

وأضاف المصدر: "زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى".

حقيقة توقيع زيزو للشباب السعودي في أحد المطاعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو يمضي على ورقة أو عقد وذلك بعد طلب الشباب السعودي ضم اللاعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أنها من توقيع زيزو على عقد انضمامه للشباب السعودي في جلسة سرية مع مسؤولي الفريق السعودي.

ولم يتسن لفيتو معرفة حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيزو وهو يوقع على عقد أو ما شابه".

زيزو، فيتو