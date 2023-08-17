الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري القطري، الريان يستهل مشواره بالفوز على المرخية 0/1

الريان والمرخية،
الريان والمرخية، فيتو

الدوري القطري، استهل نادي الريان مشواره في دوري نجوم قطر بالفوز على نظيره المرخية بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب.

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق الريان في شباك المرخية، اللاعب البرازيلي روجر جيديس في الدقيقة 30، بعد تمريرة تلقاها من زميله الإسباني رودريجو مورينو.

ودخل الريان، المباراة بكامل نجومه الذين تعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ورغم ذلك واجه صعوبات كبيرة من جانب المرخية.

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وحاول المرخية، العودة بالنتيجة بعد تقدم الريان، معولا على سرعة مهاجمه المغربي إدريس فتوحي مع الثنائي البديل علي المهندي ونوفل بنيس، لكن فشل الأمر لتنتهي المباراة بفوز الريان.

الريان والمرخية، فيتو

تعادل مثير بين الغرافة وقطر 

حقق فريق قطر تعادلا مثيرا بنتيجة (4-4) مع ضيفه الغرافة، مساء اليوم الخميس، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وتقدم قطر في الدقيقة 6 عن طريق برونو تاباتا، قبل أن يسجل محمد علي جامين لاعب الغرافة الهدف الثاني لقطر بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 20.

وفي الدقيقة 35 سجل يوهان بولي الهدف الأول لفريق الغرافة، قبل أن يدرك زميله أحمد الجانحي التعادل للغرافة في الدقيقة (45+10).

وعاد قطر للتسجيل مجددا عن طريق تاباتا في الدقيقة 58، لكن الغرافة نجح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 77 عن طريق أحمد الجانحي.

وفي الدقيقة (90+7)، سجل ياسين براهيمي الهدف الرابع للغرافة، لكن قطر نجح في إدراك التعادل بعد 5 دقائق عن طريق الكونغولي بن مالانجو.

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