الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري القطري، تعادل مثير بين قطر والغرافة 4/4 في الجولة الأولى

قطر والغرافة، فيتو
قطر والغرافة، فيتو

الدوري القطري، حقق فريق قطر تعادلا مثيرا بنتيجة (4-4) مع ضيفه الغرافة، مساء اليوم الخميس، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وتقدم قطر في الدقيقة 6 عن طريق برونو تاباتا، قبل أن يسجل محمد علي جامين لاعب الغرافة الهدف الثاني لقطر بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 20.

وفي الدقيقة 35 سجل يوهان بولي الهدف الأول لفريق الغرافة، قبل أن يدرك زميله أحمد الجانحي التعادل للغرافة في الدقيقة (45+10).

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وعاد قطر للتسجيل مجددا عن طريق تاباتا في الدقيقة 58، لكن الغرافة نجح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 77 عن طريق أحمد الجانحي.

وفي الدقيقة (90+7)، سجل ياسين براهيمي الهدف الرابع للغرافة، لكن قطر نجح في إدراك التعادل بعد 5 دقائق عن طريق الكونغولي بن مالانجو.

يوسف المساكني ينضم إلى العربي 

أعلن نادي العربي القطري رسميا تعاقده بشكل نهائي مع يوسف المساكني نجم منتخب تونس وفريق الدحيل القطري، بعقد يمتد لموسمين، بعدما لعب في صفوف العربي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وأعلن العربي تعاقده مع المساكني بشكل نهائي حتى صيف 2025.

وكان يوسف المساكني انضم إلى الدحيل لقطري في يناير 2013 قادما من الترجي التونسي مقابل ما يزيد عن 4 ملايين يورو، وقتما كان النادي تحت مسمى لخويا قبل دمجه مع الجيش.

ولعب المساكني معارا إلى يوبين البلجيكي لعدة أشهر في 2019، قبل أن يعود لصفوف الدحيل ثم انتقل معارا إلى العربي.

 

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