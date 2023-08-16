معلق عماني يتغنى بظهور حمدي فتحي مع الوكرة: النادي القطري كسب جماهير الأهلي

وجه المعلق العماني سمير اليعقوبي، رسالة مدح للنادي الأهلي أثناء تعليقه على مباراة الوكرة ومعيذر بالدوري القطري على قناة الكأس، حيث وصف حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة بكلمات رائعة له وللنادي الأهلي في مباراة حقق فيها رفاق حمدي فتحي الفوز.

حيث تحدث قائلًا: “حمدي فتحي النجم القادم من القلعة الأهلاوية الحمراء، القادم من ملك ملوك إفريقيا، الوكرة لم يعد يحظى بجماهيره فقط، بل حتى بعض الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة من جماهير الأهلي المصري".

الوكرة يفوز على معيذر

قاد حمدي فتحي فريقه الوكرة للفوز في مباراته الرسمية الأولى على فريق معيذر بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأولى من دوري نجوم قطر للموسم الجديد.

وشارك فتحي في المباراة كاملة وقدم مستوى جيدا خلال 90 دقيقة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد بن يطو هدف وأيوب العسال هدفين لصالح الوكرة.



وضم تشكيل الوكرة في المباراة كلا من..

وفي سياق متصل خسر فريق الوكرة القطري الذي يلعب له حمدي فتحي نجم منتخب مصر، أمام نظيره الغرافة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

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أحرز هدف المباراة الوحيد الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 26.

وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي لاعب الوكرة من البداية، كما شهدت المباراة أيضا مشاركة فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق مع الغرافة، حيث تعد المباراة البروفة الأخيرة للفريقين استعدادا للموسم الجديد في قطر.

وانتقل حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الأهلي.

تصريحات حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

تحدث حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا لصفوف الوكرة القطري، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

قال حمدي حمدي خلال تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد في فريق الوكرة القطري: أشكر إدارة نادي الوكرة على ثقتهم في قدراتي وإصرارهم على ضمي، كما أشكر إدارة الأهلي المصري وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضيتها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف حمدي فتحي: أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركزا جيدا الموسمين الأخيرين وإن شاء الله ننافس بشكل جيد في دوري أبطال آسيا وأيضا البطولات المحلية وعلى رأسها بطولة الدوري القطري.

وتابع: سعيد بانضمامي إلى نادي الوكرة، والحقيقة أن رغبتي في الانضمام لهذا النادي الكبير وإصرار الإدارة برئاسة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني كان لهما الدور الأبرز في الانتقال وأيضا تعاون إدارة النادي الأهلي.

حمدي فتحي، فيتو

مسيرة حمدي فتحي مع كرة القدم

حمدي فتحي صاحب الـ 28 عامًا من مواليد 29 سبتمبر من عام 1994 بمحافظة البحيرة.

وبدأ حمدي فتحي في قطاع الناشئين بنادي دمنهور وهو في سن 11 واستمر 8 سنوات، قبل التصعيد للفريق الأول الذي شارك معه في دوري الدرجة الثانية، وبعدها شارك في الموسم الذي شهد صعود دمنهور للعب في الدوري الممتاز.

ولعب بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014–2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداءً جيدًا، وشارك في 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 3 أهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه نجح في صناعة 4 أهداف.

وبعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إنبي ويبدأ في موسم 2015–2016.

وفي شهر يونيو من العام 2015 انتقل حمدي فتحي لنادي إنبي لمدة خمس سنوات.

ويعتبر موسم 2015–2016 هو الموسم الأول له بقميص فريق إنبي ولم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط: 6 مباريات في الدوري ومباراة بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

وأعير إلى نادي بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

وفي شهر يناير من عام 2019 انتقل حمدي فتحي لصفوف النادى الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات ونصف قادما من صفوف إنبي.

ونجح حمدي فتحي في الحصول مع الأهلي على 12 بطولة بواقع بطولتين للدوري الممتاز وثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين للسوبر الأفريقي ومثلهم لكأس مصر وثلاث بطولة لكأس السوبر المحلي إلى جانب الحصول مع الأهلي على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2020 بقطر و2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة.