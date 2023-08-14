مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

هاجم رئيس شبكة "ميتا"، مارك زوكربيرج، مالك مجموعة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، بسبب النزال المرتقب بينهما، والذي كثر الحديث بشأنه خلال الأيام الماضية.

ما تفاصيل النزال المرتقب؟

في يونيو الماضي، وافق زوكربيرج وماسك على خوض نزال، عندما غرد مالك إكس بأنه "مستعد لخوض معركة في قفص".

رد عليه مالك فيسبوك وانستجرام بالقول: "أرسل لي الموقع".

وجرى الحديث عن تحديد يوم 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة، لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي إعلان رسمي.

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قال زوكربيرج يوم الأحد على منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز": أعتقد إنه يمكننا أن نتفق جميعا على أن إيلون ماسك ليس جادا، لقد حان الوقت للمضي قدما.. لقد عرضت موعدا حقيقيا.. إذا كان إيلون جادا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلي.. خلاف ذلك، سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد.

واقترح دانا وايت (رئيس UFC) جعل هذه "المبارزة" شرعية وفرصة للأعمال الخيرية.

ولم يؤكد إيلون الموعد، ثم قال إنه بحاجة لعملية جراحية، ويطلب الآن إجراء حصة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي.