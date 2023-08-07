مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، أنه بات مستعدا للنزال المرتقب مع مالك موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، إيلون ماسك، وينتظر فقط رده.

رغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن رجلي الأعمال إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، يتحدثان منذ يونيو الماضي عن النزال، ودأبا الإثنين على إظهار الاستعداد لهذا النزال.

وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، كتب مارك زوكربيرج على حسابه في منصة "ثريدز"، أمس الأحد، أنه جاهزة للقتال "اليوم".

ومع ذلك، اقترح موعد 26 أغسطس الجاري موعدا للنزال المرتقب.

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قال زوكربيرج: "أنا مستعد بالفعل للقتال اليوم. اقترحت يوم 26 أغسطس عندما تحداني (ماسك) للمرة الأولى، لكنه لم يوافق بعد (على هذا الموعد)".

أضاف:" لن أحبس أنفاسي في انتظاره"، كان يعلق زوكربيرج على حديث ماسك عن استعداداته للقتال.



وقبل ذلك بساعات، كتب ماسك على موقع "إكس": سيتم بث معركة زوكربيرج ضد ماسك مباشرة على موقع "إكس"، ستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى، إنه يتدرب على رفع الأثقال طوال اليوم، وليس من الواضح ما إذا كان زوكربيرج قد وافق على هذه الشروط.