السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب ومحمد فتحي يعود للتدريبات (صور)

تدريب البنك الاهلي،
تدريب البنك الاهلي، فيتو

قرر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة برج العرب لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد. 

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر. 

ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية باستاد نادي البنك الأهلي استعدادا للموسم الجديد. 

وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من عمليات التأهيل ما بعد الإصابة.

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وانضم أحمد أبو مسلم لاعب المنتخب الوطني السابق للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

تدريب البنك الاهلي
بابا فاسيليو
بابا فاسيليو
تدريب البنك الاهلي

صفقات البنك الأهلي 

وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولي وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على أن يشارك جريندو وسيرجي اكا في التدريبات الجماعية المقبلة.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجاريندو في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.  

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمى المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي السابق لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر.

وأنهى فريق البنك الأهلي الموسم المنصرم في مسابقة الدوري الممتاز وهو يحتل المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.

البنك الأهلي يطلب ضم منسي


شهدت الأيام الماضية تلقي نادي الزمالك عرضًا من البنك الأهلي للحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض فى الموسم الكروي الجديد.

ورفض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق التفريط في خدمات اللاعب حيث تمسك باستمراره مع الزمالك ليكون فى قلب هجوم الفريق مع سيف الجزيري.

البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف ويعود إلى الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسئولي البنك الأهلي تحدثوا مع إدارة الأبيض من أجل قطع إعارة اللاعب حسام أشرف.

وقال المصدر إن إدارة البنك الأهلي قررت قطع إعارة اللاعب وأخبرت الزمالك بذلك.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الزمالك على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعار حسام أشرف للبنك الأهلي في يناير الماضي لمدة موسم واحد.

حقيقة عودة أسامة فيصل للزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف حقيقة عودة أسامة فيصل المعار إلى صفوف البنك الأهلي للقلعة البيضاء بداية الموسم المقبل. 

وكانت قد انتشرت أخبار أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بداية الموسم المقبل 2023 -2024.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن أسامة فيصل تنتهي إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأن اللاعب مستمر مع البنك الأهلي حتى الآن ولم يتحدث أحد في عودة اللاعب وقطع إعارته.

وأشار إلى أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

غزل المحلة يضم لاعب البنك الأهلي

أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلى لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم. 


ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى إيفا لاعب البنك الأهلى على سبيل الإعارة

تعرف على سبب قطع البنك الأهلي إعارة حسام أشرف وإعادته للزمالك

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