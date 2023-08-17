بعد فوزها في الانتخابات، تعرف على رئيسة البرلمان الإسباني الجديدة

انتخب مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، الاشتراكية فرانشينا أرمينجول رئيسة له بدعم من الأحزاب الأخرى التي ستكون هناك حاجة إلى أصواتها لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الاشتراكيين.

دعم حاسم

وحصلت المرشحة أرمنجول على 178 صوتًا لصالح من أصل 350 نائبًا، وحصل على دعم حاسم من المشرعين السبعة من حزب الاستقلال المؤيد لكتالونيا جونتس بير كاتالونيا.

قد يشير اتفاق الحزب الكتالوني مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى استعداده لدعم محاولة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز لولاية جديدة بعد انتخابات وطنية غير حاسمة الشهر الماضي.

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تحالف أقلية

وحكم سانشيز، الذي تولى السلطة لأول مرة في 2018، منذ أوائل عام 2020 بفضل تحالف أقلية مع حزب بوديموس اليساري المتطرف، والذي اندمج مع مجموعات أخرى في تحالف جديد يسمى سومار.

فاز حزب الشعب المحافظ بمقاعد أكثر من الاشتراكيين في يوليو لكنه لم يؤمن أغلبية مطلقة ويبدو أنه يفتقر إلى الدعم الكافي لتشكيل حكومة.

كان أرمنجول زعيمًا لمنطقة جزر البليار الناطقة بالكتالونية - والتي تتألف من جزر مفضلة للسياح مايوركا وإيبيزا ومينوركا وفورمينتيرا - بين عامي 2015 ويونيو 2023، وحكم في ائتلاف مع بوديموس والإقليمي ميس بير مايوركا.

حزب الشعب وحزب فوكس اليميني

وخسرت قوتها أمام تحالف بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف بعد الانتخابات المحلية والإقليمية في مايو.

وكان يُنظر إلى ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء على أنه إيماءة للأحزاب الكتالونية، التي يحتاج سانشيز إلى دعمها لتجديد ولايته كرئيس للوزراء.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال حزب إسكيرا ريبابليكانا اليساري الانفصالي في كتالونيا إنه توصل إلى اتفاق مع حزب العمال الاشتراكي لدعم أرمنغول الذي يتحدث الكاتالونية.

كما أبرم حزب جونتس الانفصالي المنافس اتفاقًا من حيث المبدأ لدعم أرمنغول، وفقًا لإذاعة تي في إي الحكومية.

وقالت سومار، رابع أكبر مجموعة في البرلمان، منذ البداية إنها ستدعم حزب العمال الاشتراكي.

التصويت البرلماني

وقال زعيم حزب إسكويرا، غابرييل روفيان، في مؤتمر صحفي قبل التصويت البرلماني، إن الاتفاق على رئيس البرلمان لا يعني دعم تشكيل حكومة سانشيز.

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