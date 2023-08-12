الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

باتت بحيرة سانتا أولالا، أرضًا بيضاء متصدعة بعدما كانت تضم حياة مائية وفيرة وتستقطب مستعمرات كبيرة من الطيور المهاجرة في متنزه دونيانا الوطني في جنوب إسبانيا.

وجفت هذه البحيرة بصورة كاملة للسنة الثانية على التوالي، بسبب التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي ولكن أيضًا بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة، في وقت كانت سانتا أولالا البحيرة الوحيدة التي تبقى مغمورة بالمياه، حتى خلال فصول الصيف الحارة التي كان جنوب اسبانيا يشهدها.

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وتقول الباحثة في محطة دونيانا البيولوجية كارمن دياس بانياجوا عبر وكالة فرانس برس إن “السنوات الأخيرة طالها جفاف حاد، وهو وضع شائع في منطقة تتميّز بمناخ البحر الأبيض المتوسط”.

السياسات الزراعية المعتمدة في إسبانيا

وخلال السنوات الاخيرة، يتقلّص سطح البحيرة التي تصل أعلى مستوياتها في الظروف العادية إلى أكثر من 45 هكتارًا، في حين لم يسبق للمحطة البيولوجية أن لاحظت جفافًا تامًا يطالها على صيفين متتاليين. وتأكدت هذه الملاحظة المُحزنة عبر معطيات رسمية صدرت هذا الأسبوع.

وبعدما كانت خيول المتنزه تشرب في السابق من البحيرة وهي محاطة بطيور اللقلق والنحام الوردي، باتت ترعى بمفردها محاولةً تناول كميات العشب المحدودة التي تخرج من الرمال أو من الأرض المتصدعة.

وتعزو كارمن دياس بانياجوا المشكلة خصوصًا إلى “الاستغلال المفرط” للمياه الجوفية تحت المتنزه بهدف “ري الحقول المجاورة وإنشاء مبان مرتبطة بالسياحة”، مع وجود شاطئ مجاور للمتنزه يستقطب سنويًا عددًا كبيرًا من الزوّار.

وتواصل الجمعيات البيئية تنديدها بالسياسات الزراعية المُعتمدة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تلقى انتقادات من جانب المفوضية الأوروبية أيضًا.

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

في سياق متصل، تحتل المناطق الفرنسية موقع الصدارة في التحول المناخي وسيتعين عليها التكيف خلال العقود المقبلة مع آثار التغير المناخي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة إنه "لفهم ظاهرة الاحتباس الحراري، هناك منحنيات وخطوط تحذيرية، ورسوم بيانية معدة من أشرطة ملونة ترمز إلى ارتفاع درجات الحرارة، وخرائط، كل واحدة تنذر بالخطر أكثر من سابقتها، فيشعر الملايين من الفرنسيين أن أراضيهم تتغير".

وأوضحت أنه "على سبيل المثال في بورغندي، يتم تقديم موعد الحصاد باستمرار، في المتوسط، كان ذلك أبكر بشهر مما كان عليه في العصور الوسطى، عندما قام رهبان زراعة العنب بتسجيل يوم الحصاد الأول، وفي بريتاني ونورماندي، كان الرواد يعيدون زراعة الكروم".

تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

وأشارت إلى أنه "في المرتفعات الجبلية، تتأرجح دوائر الأعمال بين التحول إلى السياحة الصيفية القائمة على الرعي والاستثمار في مدافع الثلج، وتختفي غابات الزان تدريجيًّا جنوب نهر السين".

وأثر هذا التغير أيضًا على الحيوانات التي نراها أقل، فمثلًا في أريج (جنوب غرب فرنسا)، تهاجم الدبابير الآسيوية النحل على ارتفاعات تصل إلى 1200 متر، لأن الجغرافيا نتاج بيئة طبيعية وتراث تاريخي.

ونقلت عن باحثة الجغرافيا وعضو المجلس الفرنسي الأعلى للمناخ ماجالي ريجيزا قولها إن "التحول المناخي يقلب الأمور رأسًا على عقب".

وأضاف ريجيزا: "على المدى الطويل، ماذا سيحدث للمستنقعات المالحة على الساحل الغربي؟ والمستنقعات البحرية في Mont-Saint-Michel، وCamargue، ومناطق زراعة العنب، وغابات التنوب الجبلية؟".

موجات الحر المدن تجعل الكبرى أقل جاذبية

وأكدت أن "المناظر الطبيعية الخلابة في فرنسا تتغير بالفعل كثيرًا وبشكل متسارع"، لافتة إلى "بحيرة سيري بونكون والتي غدت اليوم أحد رموز الجفاف".

ولفتت الصحيفة إلى تآكل السواحل، الذي بدا واضحًا في بعض المنتجعات الساحلية، وأصبحت هذه الظاهرة حاضرة للغاية منذ عام 2022".

وتساءلت: "هل ستجعل موجات الحر المدن الكبرى أقل جاذبية في أوقات معينة من العام؟ هل ستصبح الشمس - المصدر الرئيس لساحل البحر الأبيض المتوسط - عدوًّا؟".

الهجرة المرتبطة بتغير المناخ ستغير وجه المدن

كُلفت باريس بإجراء مسح طويل من المنظمة الدولية للهجرة، ووفقًا لتقرير "لوموند"، فإن "الهجرة المرتبطة بتغير المناخ ستغير وجه المدن في المستقبل القريب، سيرى البعض زيادة في عدد سكانهم بسبب الهجرة الجماعية من الريف".

وذكرت الصحيفة: "لكن البعض الآخر سيواجه نزوحًا جماعيًّا إلى المدن، يعد نقص المساحات الخضراء وجودة الهواء من بين الأسباب الثلاثة الرئيسة لمغادرة العاصمة".

وبينت أن "لمساعدة الناس على التكيف، تتيح وكالة الطقس الوطنية عددًا من أجهزة المحاكاة للاقتصاديين والسياسيين، مثل منصات Drias-climat.fr و Climadiag. تمكّنهم عمليات المحاكاة من رؤية الوضع المناخي لمناطقهم أو مجتمعاتهم في نهاية القرن".