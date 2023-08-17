الباشا مش تلميذ.. كريم عبد العزيز دخل عالم الفن طفلا.. عدم تكرار الشخصيات والرسائل الإنسانية سر نجاحه.. وآخر أعماله تحقق أرقاما قياسية

كريم عبد العزيز، يحتفل الفنان كريم عبد العزيز، جوكر السينما والفن، اليوم ١٧ أغسطس بعيد ميلاده الثامن والأربعين، ويحتفي معه الجمهور بمسيرة فنية متميزة عنوانها التألق والتنوع والإخلاص لكل الشخصيات التي قدمها سواء على الشاشة الصغيرة أو شاشة السينما.

بدايات الجوكر كريم عبد العزيز

يعتبر الفنان كريم عبد العزيز “معجون” بالفن، فلقد تفتحت عيونه منذ نعومة أظفاره ليجد والده يعمل مخرجًا، فهو ابن المخرج محمد عبد العزيز الذي له بصمة في عالم الفن بأعماله، لذا فقد كان طبيعيًا أن يعيش كريم حياته كطفل بمكان ليس ببعيد عن “بلاتوهات” التصوير، لذا فقد دخل بوابة الفن وهو طفلًا واعتاد على تفاصيل العمل في الفن وواجه الكاميرا بشجاعة وإتقان في سنواته الأولى من عمره.

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وكانت بدايات كريم عبد العزيز الفنية عام ١٩٧٨، وهو لا يزال في السنوات الثلاثة الأولى من عمره بمشاركته في فيلمين الأول هو انتبهوا أيها السادة من إخراج والده المخرج محمد عبد العزيز وبطولة النجم محمود ياسين وحسين فهمي وناهد شريف، والثاني هو فيلم البعض يذهب إلى المأذون مرتين من إخراج والده أيضًا ومن بطولة من بطولة الراحل نور الشريف والفنان عادل إمام والفنان الراحل سمير غانم.

واستمرت مشاركات كريم عبد العزيز الطفل في عالم السينما فشارك في قاتل ما قتلش حد وفيلم المشبوه مع السندريلا سعاد حسني والنجم عادل إمام مع المخرج سمير سيف، وفيلم منزل العائلة المسمومة عام ١٩٨٦ مع والده والفنان سمير صبري ثم توقف عن المشاركة في الأعمال الفنية لفترة ليست بقصيرة.

العودة إلى الفن شابًا

في عام ١٩٩٨ وبعد غياب ١٢ عاما يطل كريم عبد العزيز الشاب من جديد على الجمهور ولكن عن طريق الشاشة الصغيرة بشخصية هاني في مسلسل امرأة من زمن الحب مع الفنانة سميرة أحمد، ثم توالت أعماله وانطلق كريم في مسيرته الفنية فشارك في العام ذاته في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة وجسد شخصية طارق مع النجم أحمد زكي ومنى زكي.

محطات ناجحة للجوكر كريم عبد العزيز

بعدما حقق القبول المطلوب ونجح في لفت الأنظار في أعماله التي ظهر بها من جديد في سماء الفن ولكن كشاب شارك كريم في بطولة عدد من الأعمال الفنية الناجحة حتى وإن لم يكن بطلًا مثل مشاركته في فيلم عبود على الحدود وليه خلتني أحبك وفيلم جنون الحياة ومسرحية حكيم عيون مع مجموعة من الفنانين الشباب.

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البطولة المطلقة في عالم السينما

وفي عام ٢٠٠١ كان كريم على موعد مع أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، حيث شهد أول فيلم “يحمل” هو اسمه كبطل وهو فيلم حرامية في كي جي تو مع النجمة حنان ترك، والذي كشف فيه كريم عن موهبة كوميدية كانت ملامحها قد ظهرت في أعمال سابقة ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر لتتألق وهو ما أبرزته المخرجة ساندرا نشأت في أول أفلام كريم كبطل، وتوالت أعمال كريم عبد العزيز الناجحة في عالم الكوميديا فقدم حرامية في تايلاند والباشا تلميذ وأبو علي.

كريم عبد العزيز وبداية التنوع

بدأ كريم عبد العزيز في الظهور بصورة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور في فيلم واحد من الناس الذي تم إنتاجه عام ٢٠٠٦، حيث قدم شخصية محمود أحمد مصطفى وهو شاب بسيط، يسعى لأن يعيش حياته مثل أي شخص عادي، تسير حياته هادئة إلى أن يشهد جريمة قتل في جراج السيارات الذي يعمل فيه كحارس أمن، وحينما ينطق بالحقيقة تهوى حياته الهادئة نحو الانهيار، وبعد خروجه من السجن، يقرر الانتقام ممن أقحموه عالم السجون.

وفي العام ذاته قدم عملًا كوميديًا وهو في محطة مصر مع النجمة منة شلبي، وفي ٢٠٠٧ يقدم كريم دورًا بعيدًا عن الكوميديا من خلال فيلم خارج عن القانون حيث قدم شخصية عمر الذي لا يجد في حياته اختيار سوى أن يرتمي في أحضان تاجر مخدرات وينشأ عمر ليجد نفسه وقد أصبح تاجرًا للمخدرات وتتوالى الأحداث.

وفي ٢٠٠٩ يطل كريم على جمهوره بفيلم جديد ومتميز وبمشاركة نجوم آخرين وهم شريف منير ومنى زكي، وهو فيلم “ولاد العم” الذي لا يمت للكوميديا بصلة بل هو فيلم مخابراتي تدور قصته في منطقة شديدة البعد عما اعتاد كريم تقديمه ونجح في الاختبار كعادته وتمكن من التلون بما تحتاجه شخصية ضابط المخابرات وقدمها بامتياز ليصبح أحد أيقونات السينما في هذه النوعية من الأفلام، وواصل كريم التميز في اختياراته التالية والحرص على التنوع والبعد عن حصره في أدوار بعينها وكأنه يرفع شعار أنه “فنان شامل” قادر على تقديم أي شخصية وتطويع مهاراته في عالم التمثيل لتقديم أي دور.

الفيل الأزرق نقلة نوعية

في عام ٢٠١٤ كان كريم على موعد مع نقلة نوعية في مسيرته بالمشاركة مع المخرج مروان حامد في سلسلة الفيل الأزرق والتي تعتبر من أهم علامات السينما المصرية ومن أبرز المحطات في مسيرة كريم الفنية وقدم الجزء الثاني منه عام ٢٠١٩ وينتظر الجمهور بفارغ الصبر المزيد من هذه القصة التي لا تنضب والذي يأخذ فيها المخرج والمؤلف الجمهور في عوالم وأحداث غير متوقعة.

الاستمرار في النجاح

واصل كريم الاختيارات المتميزة لأعماله مع الحرص على عدم تكرار نفسه والمغامرة لتقديم أدوار جديدة سواء كوميدية أو جادة وهو ما بدا ظاهرًا في اختياره تقديم فيلم كوميدي عام ٢٠٢١ وهو البعض لا يذهب للمأذون مرتين والمشاركة في مسلسل الاختيار في العام ذاته بشخصية زكريا يونس التي حققت نجاحًا لافتًا ثم قدم العام التالي ٢٠٢٢ ملحمة كيرة والجن مع أحمد عز والمخرج مروان حامد، وواصل في عام ٢٠٢٣ مشاركته في مسلسل الاختيار ختامًا بفيلم بيت الروبي.

فيلم بيت الروبي

وفي مفاجأة كبيرة حقق فيلم بيت الروبي أحدث أعمال الفنان كريم عبد العزيز أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والتي تجاوزت ١٢٠ مليون جنيه ليكلل مشوار كريم عبد العزيز الفني ويؤكد على أن موهبته وقدرته على النجاح لا تعطلها مرور السنوات.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.