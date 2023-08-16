آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو، أعمال جمعت مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تشارك الفنانة مي عمر في مسلسل جديد يحمل اسم نعمة الأفوكاتو وهو أحدث الأعمال الفنية التي تجتمع فيها مي مع زوجها المخرج والمؤلف محمد سامي، حيث أن هناك أعمالا سابقة حملت اسم الاثنين سويًا ومن أبرز الأعمال الفنية التي اجتمع فيها الزوجين من قبل:

مسلسل حكاية حياة

كان مسلسل حكاية حياة إنتاج عام ٢٠١٣ أول أعمال مي عمر في عالم الفن وكذلك أول عمل يجمع بينها وبين زوجها المخرج محمد سامي كمخرج، وجسدت من خلاله شخصية الممرضة ولاء التي كانت لها علاقة مباشرة بحياة بطلة المسلسل والتي جسدت شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق.

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والمسلسل بطولة غادة عبدالرازق وطارق لطفي ومي عمر وأحمد زاهر وروجينا وخالد سليم ورزان مغربي.

مسلسل كلام على ورق

وفي عام ٢٠١٤ شاركت مي عمر في مسلسل كلام على ورق من بطولة الفنانة هيفاء وهبي ومن إخراج زوجها محمد سامي، وقدمت في المسلسل شخصية ليلى.

المسلسل من بطولة هيفاء وهبي وأحمد زاهر وماجد المصري وحسين الإمام وأحمد صلاح السعدني.

مسلسل الأسطورة

وفي عام ٢٠١٦ عادت مي عمر للتواجد في أعمال زوجها بعد المشاركة في أعمال لا تحمل اسمه، حيث شاركت معه هذا العام في مسلسل الأسطورة بشخصية شهد وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونجحت مي في أن تسكن في وجدان الجمهور بهذه الشخصية.

المسلسل إخراج محمد سامي وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي ومن بطولة محمد رمضان وفردوس عبدالحميد وروجينا وهادي الجيار وجلال الزكي.

فيلم تصبح على خير

يعتبر أول مشاركة لمي عمر مع زوجها محمد سامي في عالم السينما، وقدمت فيه شخصيتين سجى وندى، ويدور الفيلم الذي عرض عام ٢٠١٧ في إطار كوميدي رومانسي تشويقي عن مهندس ناجح وثري يدعى حسام الخديوي يعاني من مشكلات في حياته الطبيعية فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله في عالم الأحلام والجهاز هذا تملكه سجى أو ندى التي تجسد شخصيتهما مي عمر.

الفيلم تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي وبطولة تامر حسني ونور اللبنانية ودرة ومي عمر ومحمود البزاوي.

مسلسل ولد الغلابة

وفي ٢٠١٩ تعود مي إلى الدراما التليفزيونية مع زوجها محمد سامي المخرج من خلال مسلسل ولد الغلابة الذي حقق نجاحًا لافتًا للأنظار وحظي بنسبة مشاهدة عالية عن عرضه، والمسلسل بطولة أحمد السقا ومي عمر.

مسلسل لؤلؤ

وفي عام ٢٠٢٠ لم يترك محمد سامي زوجته كليًا في أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل لؤلؤ فبالرغم من أن العمل يحمل اسم المخرج محمد عبد السلام إلا أن محمد سامي ان مشرفًا على الإخراج ومشرفًا أيضًا على الكتابة.

وتدور قصة مسلسل لؤلؤ في إطار من الدراما حول لؤلؤ التي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية

المسلسل ﺗﺄﻟﻴﻒ مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وبطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وهيدي كرم.

مسلسل نسل الأغراب

وعادت مي عمر إلى المشاركة مع زوجها من جديد في مسلسل نسل الأغراب عام ٢٠٢١، وكانت هي محور أحداث المسلسل الذي لاقى هجومًا شديدًا عند عرضه وحظى كذلك بمتابعة الكثيرين.

نسل الأغراب قصة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش.

فيلم هارلي

عرض مؤخرًا فيلم هارلي وهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وبالرغم من أنه ليس من إخراج زوجها، ولكنه كان متواجد في الفيلم كمؤلف، وشارك في بطولة الفيلم نجوم آخرين أبرزهم محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب.

قصة مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، كما أنها ستظهر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

أبطال نعمة الأفوكاتو

ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

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