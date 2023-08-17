عدد حلقات مسلسل كريستال، التفاصيل الكاملة

عدد حلقات مسلسل كريستال، يتابع مسلسل كريستال عدد كبير من الجمهور على مستوى الوطن العربي، ويبحث المتابعون عن تفاصيل المسلسل مثل عدد حلقات مسلسل كريستال.

تفاصيل عدد حلقات مسلسل كريستال

وفيما يتعلق ب عدد حلقات مسلسل كريستال فإن المعلومات المتاحة عن عدد حلقات مسلسل كريستال قد كشفت أنه مكون من ٩٠ حلقة، بخلاف عدد حلقات مسلسل كريستال النسخة التركية حيث أنه مكون من ٦٨ حلقة.

المسلسل التركي الأصلي

ومسلسل كريستال هو مسلسل مقتبس من مسلسل تركي وهو "حرب الورود - Gullerin Savasi".

ومسلسل حرب الورود التركي تم البدء في عرضه عام 2014 وتضمن 68 حلقة تم تقسيمها على جزئين ولقد انتهى عرضه في فبراير 2016، وحظى المسلسل بشهرة واسعة في الوطن العربي.

وتدور قصة النسخة العربية من مسلسل كريستال حول وقوع مصممة أزياء مشهورة وابنة البستاني الذي يعمل لديها في حب الرجل نفسه، وسرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح لن يكتب النصر فيه إلا لإحداهما.

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أما قصة مسلسل كريستال التركي الذي يحمل اسم حرب الورود فتدور حول فتاتين إحداهما مصممة أزياء ثرية تضطر للعودة إلى قصر والدها بعد وفاته والاعتناء بشقيقها المريض، أما الفتاة الثانية فهي ابنة بستاني القصر التي تحلم بأن تصبح مصممة أزياء ثرية ويبدأ الصراع بين الفتاتين حينما تقع الفتاتان في حب الشاب ذاته، وينتهي مسلسل كريستال التركي بفوز توليب الفتاة الثرية بحب الشاب وتقديرها للحياة العائلية، أما جوري فتصبح مصممة أزياء مشهورة ولكنها تخسر عائلتها.

أبطال مسلسل كريستال

وفيما يتعلق بـ أبطال مسلسل كريستال، فإن المسلسل الذي يعرض حاليًّا يشارك به نخبة من النجوم وأبطال مسلسل كريستال هم محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطا الله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي وغيرهم.