مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 10، تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة

مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠، اقترب موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠ وهي الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي يتابعه الكثيرون عبر منصة شاهد والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية القصيرة.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠

وفيما يتعلق ب مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت، وفيما يخص موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠ بتوقيت السعودية فسيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٩ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وفيما يخص مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ١٠ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

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رقصة جديدة لهنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

هنادي مهنا وهنا الزاهد

شهدت أحداث حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب الكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين بيلا وسناء شقيقة إبراهيم والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة هنادي مهنا.

وخلال استعادة بيلا لذكرياتها مع سناء ركزت الكاميرا على صورتين لهنا الزاهد وهنادي مهنا في الحقيقة في مرحلة الطفولة، حيث استعان المخرج وائل إحسان بصور حقيقية للنجمتين لإضفاء مزيد من الواقعية، وتم لصق الصور على دولاب ليكشف عن مدى التقارب بينهما في قصة المسلسل.

مصطفى أبو سريع

ظهر الفنان الشاب مصطفى أبو سريع كضيف شرف في الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب.

وقدم مصطفى أبو سريع شخصية شاب معجب ببيلا يقتحم خلوتها مع زوجها وحبيبها إبراهيم أثناء تواجدهما في مطعم لتناول العشاء، ويحاول الحصول على صورة مع بيلا، ويضع يده على كتفها فيثير غيرة إبراهيم الذي يقرر ضربه والانتقام منه.