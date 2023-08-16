الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فريق مسلسل الليلة كبيرة يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

انتهاء تصوير مسلسل
انتهاء تصوير مسلسل الليلة الكبيرة، فيتو

احتفل فريق عمل مسلسل الليلة كبيرة بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر أن يدخل المسلسل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة. 

انتهاء تصوير مسلسل الليلة الكبيرة 

وحضر آخر يوم تصوير لمسلسل "الليلة كبيرة" جميع أبطاله من نجوم الكوميديا، ليطلق مخرج العمل وسام المدني الفركش الأخير للمسلسل. 

أبطال مسلسل الليلة الكبيرة 

و مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد.

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بالإضافة إلى محمد طعيمة وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق، وغيرهم من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

محسن منصور ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل الليلة كبيرة

إسماعيل فرغلي: كوميديا الليلة كبيرة مختلفة ودوري مفاجأة للجميع

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