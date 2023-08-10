بيتر ميمي يحتفل بتحقيق فيلم بيت الروبي أعلى إيرادات بالسينما المصرية

فيلم بيت الروبي، احتفل المخرج بيتر ميمي بتحقيق فيلم بيت الروبي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والتي تجاوزت ١٢٠ مليون جنيه.

وكتب بيتر ميمي في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها:" الحمد لله والشكر لله رسميا #بيت_الروبي أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية".

فيلم بيت الروبي

وانطلق "بيت الروبي" فى جميع دور العرض التركية، حيث استقبله المسئولين عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون بيت الروبي سببا فى فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية فى تركيا يساهم فى توسيع نطاق السينما المصرية.

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أبطال بيت الروبي

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.