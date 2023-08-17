كريم عبد العزيز يتفوق على هنيدي ومحمد رمضان فى الإيراد اليومي بشباك التذاكر

فى مفاجأة كبيرة تفوق فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز على فيلمي مرعي البريمو وع الزيرو الذي تم عرضهما منذ أقل من أسبوعين في الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

ويأتي ذلك رغم مرور أكثر من شهر ونصف على عرض فيلم بيت الروبي، حيث انطلق عرضه يوم ٢١ يونيو الماضي.

وحقق فيلم بيت الروبي 248.768 جنيه، تلاه فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي محققا 245.903 جنيه، ثم جاء فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان ثالثا وحقق 244.675 جنيه.

فيلم بيت الروبي

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

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ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.