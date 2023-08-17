إيهاب واصف: 600 كيلو جرام حجم استيراد الذهب عن طريق العائدين من الخارج

أسعار الذهب، أكد إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع الذهب والمجوهرات في اتحاد الصناعات، أن حجم استيراد الذهب عن طريق العائدين من الخارج وصل إلى حدود 600 كيلو جرام فقط عبر جميع المنافذ الجمركية، فيما كان حجم استهلاك المواطنين للذهب في النصف الأول من هذا العام في حدود ٣٣.٥ طن أي بنسبة ١.٨٪؜.

وأشار خلال بيان صادر اليوم إلى أن حدوث شح في خام الذهب هو أساسه عدم الاستيراد لخام الذهب وهو سبب رئيسي في ضعف المعروض من الخام، لافتا إلى أنه لما كان هناك توجه من المواطنين للاستثمار في خام الذهب في الفترة الأخيرة تضاعفت أسعار الذهب للنقص الشديد في المعروض والارتفاعات المتتالية في الطلب واحجام بعض المواطنين عن البيع طمعا في المزيد من جني الأرباح.

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ولفت إلى أن سعر شراء الذهب متناسب جدا مع سعر البيع ولا يوجد أي بحث بحق المواطن عند البيع والفارق هو النسبة المتعارف عليها ما بين ١ إلى ٢ ٪؜.

وقال إن مصر ليست هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعاني من نقص خام الذهب فتركيا أيضا تعاني نقص الخام ووصل الفارق اليوم إلى ٢٢٠٠ دولار، ولبنان ايضا تعاني وصل الفارق فيها صباح اليوم إلى ١١٠٠دولار.

وأشار واصف في رده على بلوجر مشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب اتهام مصنعي الذهب في مصر بعدم الوطنية، إلى حدوث شح في خام الذهب نتيجة عدم استيراده من الخارج والذي يعد هو السبب الرئيسي في ضعف المعروض من الخام.

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية:

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2548 جنيهًا للشراء و2548 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2255 جنيهًا للبيع و2230 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1911 جنيها للشراء، ونحو 1932جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1503 جنيهات للبيع و1486 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18040 جنيها للبيع.

أسعار الذهب العالمية أمس الأربعاء

استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية