سمير فرج: لن تتحسن الأوضاع في ليبيا إلا بتنحي عبد الحميد الدبيبة (فيديو)

الأزمة الليبية، أكد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي والعسكري: أن انتهاء الأزمة الليبية يكمن في وجود رئيس وزراء محايد للسيطرة على الانقسام الليبي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع دستور جديد.

مشكلة القوات المرتزقة

وحمل "فرج" في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية "etc"، مسؤولية الاشتباكات المسلحة في ليبيا وسقوط عشرات الضحايا، الي القوات المرتزقة ونهبهم لأموال الشعب الليبي.

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السبب وراء الأزمة الليبية

ولفت إلى أن الانقسام في ليبيا بدأ برحيل الرئيس معمر القذافي، حيث أصبحت هناك حكومتان إحداهما غرب ليبيا وأخرى في شرق ليبيا، فضلًا عن تواجد 20 ألف مرتزقة من شمال سوريا، وقوات أجنبية تركية داخل الأراضي الليبية.

صعوبة الأوضاع في ليبيا

وأضاف: "الأوضاع في ليبيا من الصعب أن تتحسن لأنه لو تمت الانتخابات لا بد من أن يكون هناك رئيس وزراء محايد، ولن يتم ذلك إلا بتنحي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة".

وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين الماضي، حالة من التوتر الشديد، بعد احتجاز "ميليشيا الردع" لقائد ميليشيا "444" محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تنذر تلك الواقعة باندلاع مواجهات ستكون الأعنف منذ سنوات في الغرب الليبي، وذلك بين أكبر مجموعتين مسلحتين هناك، وهما تقاسما السيطرة على معظم مناطق العاصمة منذ منتصف العام الماضي.

أكبر مجموعتين مسلحتين في غرب ليبيا

وحمّلت "مليشيا 444" مسؤولية احتجاز حمزة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، لأنه حضر إلى المطار كونه مدعوا لمرافقة الدبيبة في رحلة إلى مصراتة، حيث كان من المقرر أن يشهدا إحدى الفعاليات بالمدينة الثلاثاء.

ووفقا للشبكة الإخبارية، تم اقتياد محمود حمزة من داخل الطائرة قبل إقلاعها، بعدما تعرض للضرب من أفراد قوة تابعة لـ"الردع"، الذين اقتادوه إلى مكان مجهول، حيث فقد الاتصال به، وفق المصادر.

استنفار جميع وحدات ميليشيا "444"

وعقب تلك الأحداث، استنفرت مليشيا "444" جميع وحداتها، حيث هدّد أفراد تابعون لها بـ"حرق الأخضر واليابس" انتقاما من "الردع".

بدورها حشدت ميليشيا الردع مجموعات تابعة لها في مقرها خلف منطقة السجن الجديد بالعاصمة وأيضا في طريق جامعة الفاتح.

ميليشيا الردع تحشد قواتها في غرب ليبيا

وامتدت التحشيدات إلى مناطق جنوب العاصمة في خلة الفرجان وعين زارة، حيث تتمركز عناصر لـ"الردع"، في حين تملك "444" قوة ضاربة في مناطق بني وليد، يمكن أن تستدعيها لأي عمليات محتملة في العاصمة.

انهيار تحالف ميليشيا 444 وميليشيا الردع بسبب مطار طرابلس

وخلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها طرابلس العام الماضي، دخلت المجموعتان المسلحتان في تحالف خصوصا ضد القوات المؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وقت إذ، فتحي باشاجا.

لكن الخلافات أخذت في التعمق بين الفصيلين خلال الفترة الماضية، خصوصا عندما بدأ نوع من صراع النفوذ على مطار طرابلس الدولي الذي يجري صيانته حاليا، ويريد كلا الطرفين السيطرة عليه قبل البدء في تشغيله.

ووفقا لـ «سكاي نيوز» أصبح من المعتاد وقوع مثل تلك المناوشات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، وإن كان الموقف اليوم أكثر حساسية بإيقاف قيادي بارز مثل "حمزة".