من بينها قوات الردع والـ 444، أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ الأمس اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وميليشيا ال٤٤٤، وذلك بعد اعتقال قائدها محمود حمزة في مطار معيتيقية من قبل قوات الردع.

خارطة انتشار المليشيات في طرابلس

ومنذ أحداث ٢٠١١ وتدخل الناتو ظهرت مليشيات إرهابية عديدة في العاصمة طرابلس والتي تتشكل على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.

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المليشيات في طرابلس، فيتو

وتغيرت خريطة تواجد الميليشيات في المدن عدة مرات بعد اندلاع الفوضى الأمنية في 2011، ففي البداية انتشرت شرق وغرب ليبيا، وقسمت المناطق فيها على أساس الولاءات القبلية والسياسية.



ومن أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا

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اللواء 444

تابع لمقر قيادة عمليات مصراتة، والذي يقوده محمود حمزة حيث أعلن اللواء 444 عن توزيع وحداته على مناطق رئيسية بطرابلس، وتحديدًا في منطقة صلاح الدين وعلى طريق الشوك، لضمان الأمن.

المليشيات في طرابلس، فيتو

قوات حماية ليبيا

تشكلت في ديسمبر 2018، ومتمركزة في طرابلس، وتتكون من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وهي ثوار ليبيا، ولواء النواصي، وقوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم، وميليشيا باب تاجوراء.

مليشيا ثوار ليبيا يقودها هيثم التاجوري تسيطر على مساحات كبيرة من العاصمة طرابلس دخلت في عدة معارك أبرزها اشتباكات بين الألوية الأربعة الرئيسية في طرابلس، والقوة الوطنية المتحركة المتمركزة في مصراته، وأغلبها من الأمازيغ.

قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم

يقودها عبدالغني الكيكلي، القيادي البارز في طرابلس، ويُعرف باسم "غنيوة". تشتهر بأسماء عدة من بينها لواء أبو سليم (وهي المقاطعة المركزية في طرابلس)، أو قوات غنيوة، أو الاسم الأقل استخداما وهو قوة الردع والتدخل المشتركة.

لواء النواصي ويُعرف بالقوة الثامنة، وهو أحد المجموعات القوية الموالية لحكومة الوفاق الوطني.هي قوات منتشرة حول مطار معيتيقة بعد الاشتباه في محاولة مجموعة مناوئة السيطرة على المنطقة.

قوات الردع

يقودها عبد الرؤوف كارة. قوات تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، وهي أحد أكثر الميليشيات المثيرة للجدل.

بدأت مهمتها الأساسية بمواجهة الجريمة وتهريب المخدرات. وتوسعت مهامها لاحقا لتشمل اعتقال من يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

اللواء السابع في ترهونة

يُعرف باسم كانيات نسبة لقائده محمد الكاني. نقطة انطلاق هذه القوات تقع في مدينة ترهونة، على بعد 60 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ميليشيات مصراتة

هي أكبر ميليشيات عددا ونفوذا، يمتد نفوذها من مدينة السدادة شرقي مصراتة بحوالي 80 كيلومترا إلى مدخل العاصمة طرابلس، تحديدا مدينة القرابللي، ولها طابع عقائدي متطرف حيث تدين بالولاء للمفتي المعزول صادق الغرياني، المعروف بتحريضه على قتال الجيش الليبي، وتضم تحالف من ميليشيات لواء الصمود وكتيبة الحلبوص والقوة الثالثة شاريخان وكتيبة الطاجين وميليشيا 166، وكلها موالية لتركيا التي توفر لها الأسلحة خاصة الثقيلة.

ميليشيات الزاوية

شكلت ميليشيات هذه المدينة تحالفا كبيرا أطلقوا عليه اسم "البحث الجنائي"، ضم ميليشيا غرفة الثوار، والنصر، والفار، والأبح، والسلوقي والبيدجا، بالإضافة إلى ميليشيا مدينة صبراتة بقيادة أحمد الدباشي

ميليشيا الأمازيغ

عبارة عن جماعات مسلحة ليس لها نفوذ خارج مناطقها، وقليلة العدد والعتاد كالتي تتواجد في الجبل الغربي، وأكبرها في مدن نالوت وجادو، بالإضافة لمدينة زوارة الساحلية القريبة من حدود تونس، ولم تدخل تحالفات حتى الآن، وأسلحتها خفيفة، وتطلق على نفسها "القوة الوطنية المتحركة.