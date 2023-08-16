يد الزمالك يفوز على عين التوتة الجزائري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

كرة اليد، حقق فريق يد الزمالك الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد.

وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول على عين التوتة الجزائري بنتيجة 18 - 13.

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

التجديد لأحمد الأحمر

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، نجح في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميا.

وأكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد على أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

وكان مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أعلن أن بعثة فريق يد الزمالك ستسافر غدا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بعد حل كافة الأزمات.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: "المستشار مرتضى منصور يتدخل لحل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بعد أن وجه أحمد مرتضى وأمير مرتضى في حجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.



ولقد نجحا في حجز طائرة للفريق تقلهم إلى السعودية في تمام الساعة الثانية صباح غد، كما نجحا في التجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الأحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر، كل التمنيات لأبطال كرة اليد بالعودة بكأس البطولة".

وكان مسئولو وزارة الشباب والرياضة، قاموا بإنهاء إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاصة بسفر بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وتسلم مسئولو نادي الزمالك القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة فريق كرة اليد إلى السعودية، بعد انفراجة في أزمة سفر الفريق وحل جميع الأزمات.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريقين من مصر، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

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وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

الزمالك يتسلم القرار الوزاري بسفر بعثة كرة اليد للمشاركة في البطولة العربية، فيتو