كرة اليد، أنهى مسئولو وزارة الشباب والرياضة إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاصة بسفر بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وتسلم مسئولو نادي الزمالك القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة فريق كرة اليد إلى السعودية، بعد انفراجة في أزمة سفر الفريق وحل جميع الأزمات خلال الساعات الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريقين من مصر، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

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وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

الزمالك يتسلم القرار الوزاري بسفر بعثة كرة اليد للمشاركة في البطولة العربية، فيتو

وكشف حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك اخر تطورات أزمة عدم سفر فريق الزمالك للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وقال حمادة عبد الباري في تصريحات خاصة لـ فيتو أن مسئولي الزمالك في اجتماع طارئ الان وتم حل جميع الأزمات والفريق سيسافر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وأضاف حمادة عبد الباري أننا ندرس أكثر من طريقة في الوقت الحالي لسفر الفريق إلى السعودية منها السفر عن طريق طائرة خاصة أو عن طريق حجز تذاكر عبر الطيران العادي.

وأضاف إلى أن تكلفة الطيران الخاص عالية جدا على نادي الزمالك في الوقت الحالي ونبحث عن حل تلك الأزمة في الاجتماع المقام الآن، وإن لم نجد طيران عادي سنضطر إلى استقلال طائرة خاصة ولكن في كل الأحوال بعثة الزمالك ستسافر إلى السعودية وستشارك في البطولة العربية.

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

يأتي ذلك بعد إعلان أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بالنادي صباح اليوم، حقيقة انسحاب نادي الزمالك لكرة اليد من البطولة العربية، قائلا في تصريحات خاصة: “ إن النادي جهز 40 ألف دولار من 60 ألف دولار من مستحقات المدرب الأجنبي وتم حجز تذاكر السفر والإجراءات واللاعبين تم صرف جزء من مستحقاتهم ولكن اتحاد اليد رفض واشترط دفع باقي مستحقات المدرب وهي 20 ألف دولار وتم توفير هذا المبلغ بعد اشتراط الاتحاد ولكن في النهاية رفض اتحاد اليد رغم توفير الـ 60 ألف دولار الخاصة بالمدرب وكان هناك تعنت واضح ضد نادي الزمالك بحجة أن هناك مديونية على نادي الزمالك خاصة بالاتحاد".