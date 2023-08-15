الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

حقيقة انسحاب يد الزمالك من البطولة العربية

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

كرة اليد، كشف حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، حقيقة ما تردد حول انسحاب نادي الزمالك لكرة اليد من البطولة العربية.

وقال حمادة عبد الباري في تصريحات خاصة: “إن نادي الزمالك حتى الآن لم يصدر قرار بالانسحاب من البطولة وأن مازالت هناك محاولات للسفر للمشاركة بالبطولة التي تستضيفها السعودية”.

 فيما كشف الإعلامي هاني حتحوت آخر تطورات أزمة مشاركة فريق اليد بنادي الزمالك في البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية قبل يومين من انطلاق البطولة. 

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ووفقًا لاتحاد كرة اليد فإن نادي الزمالك لن يشارك في أي بطولة خارجية إلا بعد دفع مستحقات مدربه الإسباني السابق ماتيو جيرالدا والمحترف الأرجنتيني السابق جيمس باركركي بخلاف المستحقات المتأخرة لاتحاد اليد. 

وقال هاني حتحوت عبر برنامجه التلفزيوني إنه تحدث مع عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد حول آخر تطورات أزمات الزمالك. 

وأضاف أن عمرو صلاح أخبره أن كل ما يثار حول حل أزمة مستحقات نادي الزمالك المتأخرة أمر غير صحيح بالمرة. 

وتابع: "لم نعقد جلسة في الأساس مع مسؤولي الزمالك ولم نتفق على جدولة المستحقات التي تتجاوز العشرين مليون جنيها كما تم تداوله". 

وتابع:" نادي الزمالك يجب عليه أن يسدد مستحقات مدربه ومحترف الفريق السابق والمستحقات الخاصة باللاعبين المصريين والمستحقات الخاصة باتحاد اليد لحل الأزمة بدون أي جدولة.

ورغم أن البطولة العربية لكرة اليد ستنطلق غدًا الأربعاء إلا أن الزمالك لم يدفع مستحقات اتحاد الكرة وهناك غموض حول مشاركة الأبيض في البطولة. 

ومن ناحيته تراجع أحمد رمضان هتلر عن استقالته من منصب المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في السعودية.

تراجع هتلر عن استقالته من الزمالك

وكان هتلر قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لنادي الزمالك، قبل أن يقرر التراجع بعد تدخل عدد من لاعبي ومسؤولي الفريق.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.

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